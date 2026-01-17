Calciomercato Lazio | Chi è Mendoza: il nuovo Pedri nei radar biancocelesti

Il percorso intrapreso dalla Lazio è chiaro, tutto punta in una direzione. Mossa dopo mossa, sembra che la societa biancoceleste stia attuando una vera e propria rivoluzione. Non c'è più la volontà ferrea di mantenere i calciatori a qualunque costo: chi vuole andarsene, può farlo. Lo ha spiegato lo stesso Claudio Lotito, intervenuto in conferenza stampa per la presentazione ufficiale di Kenneth Taylor e Petar Ratkov, i due nuovi acquisti (e finora gli unici) del mercato di gennaio. Ma non saranno gli unici.

LINEA VERDE - La Lazio ha scelto la linea verde, è alla ricerca di profili giovani e futuribili che possano abbassare sensibilmente l'età media della squadra, con la speranza che, in un futuro prossimo (ma anche nel presente) riescano ad aumentare sia il valore proprio che quello del collettivo. Ratkov è un classe 2002, Taylor un 2003, il prossimo acquisto può essere ancora più giovane: la società biancoceleste ha messo gli occhi su Rodrigo Mendoza, centrocampista classe 2005 dell'Elche. Più linea verde di così non si può.

MENDOZA - Vent'anni, leve lunghe, tecnica sopraffina. Il profilo di Rodrigo Mendoza è uno di quelli che si direbbero perfetti per il gioco di mister Sarri. È un calciatore che dà del tu al pallone, è dotato di visione di gioco e agilità. Volendo forzare, ricorda un po' quel Luis Alberto che tanto manca alla Lazio. Non ha il gol nelle gambe, ma viene considerato uno dei migliori talenti della Spagna. È cresciuto nelle giovanili dell'Elche, fino ad arrivare in prima squadra. Il suo talento è evidente, ma non sempre ha avuto l'occasione di dimostrarlo. Non sempre è stato schierato titolare da Eder Sarabia, tecnico de los franjiverdes, un aspetto che ha creato non poche polemiche nell'ambiente.

IL NUOVO PEDRI - Mendoza si è ripreso l'Elche, è tornato titolare dopo diverse partite nella vittoria per 2-1 contro il Betis, in Copa Del Rey. In Spagna sono entusiasti della sua prestazione, ma non è di certo una novità. Il talento classe 2005 è un punto fermo nella rojita, ha fatto tutta la trafila nelle giovanili della Spagna e ora anche la selezione maggiore monitora le sue prestazione. Non è un caso se in patria viene definito 'il Pedri di Elche', un paragone forse ambizioso ma che rende bene l'idea sul talento del ragazzo, anche se forse ancora un po' da sgrezzare.

CLAUSOLA E CONCORRENZA - Se la Lazio ha in mente di chiudere per Mendoza, deve farlo in fretta. Non è l'unico club che ha notato le qualità del gioiellino spagnolo. Nelle scorse settimane, infatti, è stato associato ai più importanti club europei come Arsenal, Manchester City e Juventus. Tutte piste che, al momento, sembrano essersi raffreddate. E la Lazio può approfittarne. Soprattutto perché nel contratto di Mendoza, rinnovato in estate fino al 2028, è presente una clausola rescissoria da circa 20 milioni di euro. La partita è aperta, è un obiettivo caldo per i biancocelesti.

