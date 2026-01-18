Calciomercato Lazio | Marcos Antonio al San Paolo: scatta l'obbligo di riscatto
Marcos Antonio non è più un giocatore della Lazio. Grazie al successo per 1-0 ottenuto dal San Paolo contro il San Bernardo, è ufficialmente scattato l'obbligo di riscatto del centrocampista a favore dei brasiliani, che sono adesso a tutti gli effetti proprietari del suo cartellino. Per rendere effettivo il passaggio a titolo definitivo del giocatore, infatti, il club paulista avrebbe dovuto ottenere la sua prima vittoria del 2026.
Dopo un anno e mezzo in prestito, dunque, Marcos Antonio è stato formalmente acquistato dal San Paolo, che ora dovrà versare nelle casse biancocelesti 4,2 milioni di euro. L'ex Shakhtar Donestk, però, potrebbe non rimanere a lungo al servizio del tecnico Hernan Crespo.
Come già anticipato negli scorsi giorni, sul mediano c'è anche l'interesse del Flamengo di Filipe Luis, che potrebbe ora muoversi concretamente per convincere il San Paolo a cedere il classe 2000.