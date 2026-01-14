Lazio | Marcos Antonio, vicino il riscatto del San Paolo: il Flamengo attende
La Lazio si prepara a salutare definitivamente Marcos Antonio. Il centrocampista, ormai da due stagioni in prestito in Brasile, è vicino a essere riscattato dal San Paolo, che successivamente è pronto a girarlo a titolo definitivo al Flamengo, ormai da settimane sulle tracce del giocatore. A frenare il club rossonero dal presentare un'offerta ufficiale, tuttavia, è un piccolo dettaglio presente nel contratto del giocatore.
Secondo il media brasiliano Bolavip, infatti, per far scattare l'obbligo di riscatto a favore del San Paolo serve che i brasiliani ottengano una vittoria nel 2026, dopo la quale Marcos Antonio lascerebbe a tutti gli effetti la Lazio. Solo una volta verificatosi ciò, il Flamengo potrà finalmente aprire una trattativa per assicurarsi il play.
Il San Paolo, dunque, spenderà 4,2 milioni di euro per l’80% del cartellino dell'ex Shakhtar Donestk, cifra che verrà versata in quattro rate di pari importo, mentre la Lazio manterrà il restante 20%.