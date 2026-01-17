Vincenzo D'Amico, a Latina un campo in suo onore. Cochi: "L'impiantistica che si realizza!"

TUTTOmercatoWEB.com

Sarà inaugurato a brevissimo il nuovo campo sportivo dedicato a Vincenzo D’Amico indimenticato calciatore della Lazio nativo di Latina. I lavori sono quasi terminati e il Comune di Latina è già al lavoro per l’affidamento in gestione della nuova struttura realizzata con fondi Pnrr. L’impianto comprende un campo da tennis, un campo polivalente per basket e pallavolo, un campo da padel, uno di calcetto, un campo da bocce, una pista di atletica lunga 600 metri, un’area fitness con percorso vita e un chiosco.

A rendere omaggio al progetto anche il presidente del CONI Lazio Alessandro Cochi: “L'impiantistica che si realizza! Non a Roma stavolta, ma a Latina, dove come dice l'assessore regionale al turismo e sport, Elena Palazzo, "c'e' tutto un Lazio intorno". Grazie in primis alla sindaca del capoluogo pontino, Matilde Celentano e all'assessore allo Sport, Andrea Chiarato per il rispetto dei tempi riguardo all'inaugurazione dell'impianto sportivo polivalente, cosa questa sempre importante, a Latina Nuova zona Q4 realizzato sfruttando i fondi del PNRR dedicato alla bandiera della SS Lazio calcio, il mai dimenticato Vincenzo D'Amico che ho avuto il privilegio di conoscere e frequentare in diversi incontri legati al mondo del calcio e non solo. Il Coni Lazio è pronto per le proprie competenze, come quelle dell' omologazione e di comunicazione alle Federazioni, Discipline ed Enti che rappresenta a livello territoriale. Apertura prevista senza voler dare una data precisa, tra la primavera e l'inizio dell'Estate”.

“L’impianto è intitolato a Vincenzo D’Amico, a cui l’amministrazione comunale ha voluto rendere omaggio attraverso un luogo che richiama i valori più autentici dello sport: rispetto, impegno, condivisione. Valori che continueranno a vivere ogni giorno grazie ai giovani e ai cittadini che frequenteranno questo nuovo spazio pubblico”, queste le parole del sindaco di Latina Matilde Celentano.

