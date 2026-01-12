Serie A, Lazio - Como: dove vedere il match in tv e streaming
12.01.2026 14:00 di Christian Gugliotta
Dopo quasi un mese senza vittoria, la Lazio è tornata al successo al Bentegodi contro il Verona. Un autogol di Nelsson propiziato da un cross del subentrato Lazzari ha deciso la sfida, regalando alla squadra di Sarri tre punti fondamentali al termine di una gara molto complicata.
Alla 21esima giornata di campionato, i biancocelesti ospiteranno all'Olimpico il Como di Fabregas, contendente per un piazzamento europeo, nel match in programma per le 20:45 di lunedì 19 gennaio.
Il match verrà trasmesso in diretta in esclusiva su Dazn e potrà essere seguito sia in streaming live sia on demand - sempre su Dazn - tramite app o sito ufficiale, avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.