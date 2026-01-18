Romagnoli-Lazio | Rinnovo in stallo, l'Al-Sadd e il colloquio col ds: la situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La giostra di mercato gira, è stramba. E tra acquisti e cessioni, non si può non partire da Romagnoli. L'Al Sadd di Mancini gli offre tre anni a 6 milioni netti. Un'offerta che farebbe vacillare chiunque. È noto l'attaccamento viscerale del difensore nei confronti della Lazio, ma col contratto in scadenza nel 2027 e, perlomeno ad oggi, nessuna possibilità di rinnovo, non si può escludere l'addio. Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport, Alessio ha avuto un colloquio col ds Fabiani venerdì, hanno parlato dell'offerta dell'Al-Sadd. Accontenta il giocatore, non ancora la Lazio, cui sono stati proposti 7-8 milioni. Serve un rilancio da almeno 15.

"Non vedo un futuro lungo per Alessio alla Lazio e ci guardiamo intorno. In Italia non vestirà altre maglie, se andrà via, andrà all’estero. Per la Lazio, dopo il Milan, ha rifiutato proposte importanti", le parole di Enzo Raiola, il manager di Alessio, alla Rai. "La Lazio non trattiene chi vuole partire", ha detto venerdì Lotito. Con Romagnoli c’è una vecchia promessa inevasa sul rinnovo, rimasto bloccato.

La Lazio vuole ringiovanire la rosa, vuole vendere a buon prezzo per centrare plusvalenze. Si vogliono evitare partenze a rischio. L'arma è a doppio taglio: questa nuova politica consente reinvestimenti, ma mette a rischio il progetto tecnico. Perdere Castellanos, Guendouzi e Romagnoli a gennaio significherebbe perdere potenziale, tre titolarissimi. E il maggior segnale di pericolo è che in tanti chiedono di partire.