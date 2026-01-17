Calciomercato Lazio | Ag. Romagnoli: "Non vedo futuro lungo a Roma"

Ai microfoni di Rai Sport ha parlato Enzo Raiola, procuratore di Alessio Romagnoli, che ha messo in discussione il futuro alla Lazio del suo assistito

La sessione di calciomercato prosegue e in casa Lazio si aspetta l'entrata di un altro centrocampista dopo le cessioni di Castellanos e Guendouzi e gli acquisti di Ratkov e Taylor. Altro tema importante è quello dei rinnovi, con il discorso Romagnoli sempre aperto e lontano dalla definizione.

Ai microfoni di Rai Sport ha parlato Enzo Raiola, procuratore del difensore biancoceleste: "Oggi Romagnoli è un giocatore della Lazio. In questi anni non abbiamo avuto più contatti col club per sapere se poteva chiudere la carriera lì. Non vedo un futuro lungo per Alessio alla Lazio e ci guardiamo intorno".

La conclusione di Raiola: "In Italia non vestirà altre maglie, se andrà via, andrà all’estero. Per la Lazio, dopo il Milan, ha rifiutato proposte importanti". Nei giorni scorsi si è parlato dell'interesse per Romagnoli dell'Al-Sadd, club qatariota allenato da Roberto Mancini, anche se il classe '95 è un elemento fondamentale per gli equilibri difensivi di Sarri e il tecnico farà di tutto per evitare la cessione nel calciomercato di gennaio.

