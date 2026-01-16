Calciomercato | Lazio, il Milan fa sul serio per Gila: la situazione

Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Il Milan spinge per Mario Gila. I rossoneri hanno acceso i riflettori sul centrale spagnolo e, sfruttando i buoni rapporti costruiti nel tempo, Igli Tare ha già riallacciato i contatti con l’entourage del difensore. La Lazio, dal canto suo, non vorrebbe privarsene, ma la forza contrattuale del club biancoceleste è oggi ridotta ai minimi termini. Senza rinnovo – e le posizioni restano distanti – Gila non resterà a Roma oltre il 2027.

L’epilogo difficilmente sarà una scadenza naturale. Nonostante la volontà di Maurizio Sarri di trattenere i giocatori più affidabili, in casa Lazio cresce la consapevolezza che su Mario Gila sia complicato edificare il futuro. Il Milan ha bussato con decisione alle porte di Formello: alla stima di Tare si è aggiunta quella dell’amministratore delegato Furlani, che sta provando a fare da ponte tra le parti. A Milanello sono convinti: Gila è un obiettivo concreto.

I rapporti tra Lazio e Milan, però, non sono idilliaci, soprattutto sul fronte Tare. Proprio per questo Furlani ha preso in mano il dossier. Allegri vorrebbe un rinforzo in difesa già a gennaio, ma a Formello sanno bene che un’eventuale cessione immediata potrebbe innescare una rottura definitiva tra Sarri e la dirigenza. Un rischio che il club conosce, anche se l’idea non è stata del tutto chiusa.

Giugno resta lo scenario più realistico. Sul tavolo, al momento, c’è un’offerta da 10 milioni più bonus da parte del Milan, ritenuta insufficiente dalla Lazio, che chiede una base non inferiore ai 15 milioni più bonus per un’uscita estiva. Per gennaio, invece, la valutazione si alza sensibilmente: circa 20 milioni più bonus, una cifra pensata anche per raffreddare le sirene.

Mario Gila resta il motore arretrato della Lazio. Pur non essendo il centrale prediletto da Sarri nella coppia difensiva, lo spagnolo rappresenta grinta, affidabilità e continuità. Trattative, strategie e prospettive si intrecciano, ma una cosa appare chiara: oggi Gila e la Lazio sono più lontani che mai.