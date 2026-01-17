Coppa d'Africa, la Nigeria di Dele-Bashiru conquisa il bronzo: Egitto ko
Si è conclusa con una medaglia di bronzo l’avventura della Nigeria che ai calci di rigore batte l’Egitto nella finalina per il 3°-4°posto in Coppa d'Africa. Dopo lo 0-0 maturato nei 90 minuti la sfida è proseguita direttamente ai calci di rigore.
Al contrario della sfida contro il Marocco questa volta il calciatore della Lazio Dele-Bashiru sbaglia dal dischetto ma il suo errore influisce sul risultato i penalty sbagliati da Salah e Marmoush per l'Egitto.
A calciare il rigore decisivo per la Nigeria è stato invece Lookman con le Super Aquile che concludono il loro percorso con una medaglia di bronzo al collo.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.