WOMEN | La lunga sosta è finita: alla ripresa c'è la Ternana
RASSEGNA STAMPA - La lunga sosta è finita: la Lazio Women torna in campo oggi alle 15.00 per la sfida contro la Ternana. Una chance da sfruttare alla ripartenza, riporta Corriere dello Sport, di fronte c'è l'ultima in classifica, che fino a questo momento ha conquistato solamente quattro punti in nove partite di campionato.
Mister Grassadonia ha presentato la sfida ai microfoni ufficiali: "La squadra sta bene, stiamo lavorando da ormai tanti giorni in modo continuativo. Riprendere dopo molto tempo è un’incognita, loro hanno appena cambiato allenatore. Dovremo partire forte dal punto di vista caratteriale, tecnico e tattico perché sarà una gara difficile, al di là di ciò che dice la classifica".
La Lazio, tuttavia, deve fare i conti con diverse assenze: squalificata Simonetti, Mancuso infortunata (per lei circa un mese di stop), Mesjasz è alle prese con la febbre, ai box anche l’ultima arrivata Lundin.