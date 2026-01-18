Ex Lazio | Felipe Anderson può lasciare il Palmeiras: le ultime
18.01.2026 13:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Voci di mercato vedono Felipe Anderson lontano dal Palmeiras. L'ex attaccante della Lazio infatti può lasciare il Brasile già in questa sessione di gennaio: un anno e mezzo fa, nell'estate del 2024, era partito dalla Capitale per tornare in patria. Ora ha la possibilità di iniziare una nuova avventura.
Secondo quanto riportato dal portale brasiliano Bolavip, per lui si sarebbe fatta avanti una squadra del Qatar. Si tratta solamente di un sondaggio, ma nelle prossime settimane potrebbe anche diventare una vera e propria trattativa.
In questo momento Felipe Anderson sta recuperando da un problema alla caviglia, per questo ha saltate le prime gare del Palmeiras. Presto comunque dovrebbe tornare a disposizione del tecnico Abel Ferreira.
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.