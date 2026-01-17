Lazio, Rovella torna sull'infortunio: "È stato difficile". Il racconto
Nicolò Rovella si è messo alle spalle la pubalgia e ora punta a riprendersi la Lazio. Dopo l'operazione, il centrocampista è tornato a giocare contro il Verona. Mancava dal derby contro la Roma di fine settembre.
Nel match program della prossima partita contro il Como, ha parlato del periodo difficile che ha vissuto negli ultimi mesi a causa del problema fisico che l'ha tenuto lontano dal campo. Di seguito le sue parole.
"L'infortunio? E' stato un periodo difficilissimo, quando non puoi fare quello che ami è sempre dura. Ho avuto la fortuna di avere accanto la mia famiglia ma rimanere fuori quasi quattro mesi è comunque complicato. Non vedevo l'ora di rimettermi la maglia della Lazio".
