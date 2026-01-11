RIVIVI LA DIRETTA - Verona - Lazio 0-1, la decide un autogol di Nelsson
Serie A Enilive | 20ª giornata
Domenica 11 gennaio 2026, ore 18:00
Stadio Marcantonio Bentegodi, Verona
VERONA - LAZIO 0-1: 79' Nelsson (V)
VERONA (3-5-2): Montipò; Valentini, Nelsson, Bella-Kotchap (76' Nunez); Bradaric, Niasse (87' Elmusrati.), Gagliardini (76' Serdar), Bernede, Frese; Giovane (68' Mosquera), Orban (68' Saar). A disp.: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Cham. All.: Zanetti.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (56' Lazzari); Vecino, Cataldi (69' Rovella), Taylor (92' Belahyane); Isaksen ( 69' pedro), Noslin (56' Ratkov), Cancellieri. A disp.: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Nuno Tavares, Hysaj. All.: Sarri.
Arbitro: Guida; Assistenti: Mastrodonato - Bianchini; IV Uomo: Arena; VAR: Meraviglia; AVAR: Fabbri
Ammoniti: 6' Bella-Kotchap (V), 18' Cancellieri (L), 25' Valentini (V)
SECONDO TEMPO
90'+5' Triplice fischio: termina il secondo tempo.
90'+4' Romagnoli per Ratkov che serve Cancellieri, quest'ultimo - troppo egoista - sceglie di andare al tiro ma non centra la porta.
90'+2' Sostituzione Lazio: fuori Taylor, dentro Belahyane.
90' Comunicato il recupero: concessi 5'
90' Guida non va al monitor, Valentini era in posizione di fuorigioco.
89' Brivido per la Lazio! Super salvataggio di Provedel e Gila. È in corso il check del Var che sta controllando il contatto del portiere bianccoeleste e Valentini.
87' Sostituzione Verona: esce Niasse, dentro Elmusrati.
85' Conclusione di Pedro, Montipò ci mette i guantoni ma non la trattiene. Arriva troppo tardi Ratkov per poter provare il tiro.
79' GOOOOOOOOOOOOOOOL! Lazio in vantaggio con Lazzari che, servito da Cancellieri, con un pallonetto la mette alle spalle di Montipò. C'è però una deviazione di Nelsson, è autorete.
78' Cancellieri dalla distanza, la conclusione si spegne sul fondo.
76' Sostituzione per il Verona: fuori Bella-Kotchap e Gagliardini, dentro Nunez e Serdar.
74' Bella-Kotchap intercetta il tiro di Pedro e dà avvio alla ripartenza del Verona, prende campo e arriva alla conclusione che finisce oltre la traversa.
72' Marusic alla battuta, parata di Montipò.
71' Pedro finisce giù nello stretto, la Lazio guadagna una punizione da posizione ravvicinata.
69' Sostituzione Lazio: fuori Cataldi e Isaksen, dentro Rovella e Pedro.
68' Sostituzione Verona: fuori Orban e Giovane, dentro Saar e Mosquera.
67' Calcio di punizione da posizione interessante in favore del Verona. Alla battuta Giovane, taglia sul primo palo e viene respinta.
65' Cancellieri per Isaksen, ma Bella-Kotchap ci mette il fisico e protegge palla.
63' Isaksen alza su Cancellieri che di testa va al tiro, ma non impensierisce Montipò.
56' Sostituzione Lazio: fuori Pellegrini e Noslin, dentro Lazzari e Ratkov.
55' Brivido per la Lazio! Bernede per Frese che serve in area Giovane, c'è la parata di Provedel che non la trattiene. Sulla respinta, fondamentale l'intervento di Pellegrini.
54' Isaksen apre per Noslin che punta, si accentra e tira ma ha perso il tempo e la conclusione finisce alta sopra la traversa.
50' Romagnoli perde palla, Giovane ne approfitta e si rende pericoloso. Provvidenziale l'intervento di Marusic.
49' Il Verona trova lo spazio per andare ad attaccare, intesa tra Frese e Bernede. Poi la conclusione che Provedel non riesce a trattenere, la devia in angolo.
46' È il Verona a manovrare il primo pallone.
46' Fischia l'arbitro: inizia la ripresa, nessun cambio
PRIMO TEMPO
45'+1' Duplice fischio: termina il primo tempo.
45' Comunicato in questo momento l'extra-time: concesso 1' di recupero.
45' Sugli sviluppi di un calcio piazzato, la torre di Marusic per Romagnoli che di testa non centra la porta. La palla finisce sopra la traversa.
42' Vecino per l'ennesimo scatto di Noslin, ma viene ostacolato - di nuovo - da Bella-Kotchap.
41' Occasione per il Verona! Prima la conclusione di Giovane, sulla respinta ci prova Bradaric ma provedel si tuffa e allontana il pericolo.
36' Cancellieri per Noslin che cerca Isaksen in profondità, ma la palla è troppo lunga. È facile per Montipò.
34' È partito Isaksen, servito da Vecino, ma c'è ancora l'intervento di Bella-Kotchap.
27' Cataldi a memoria per lo scatto di Noslin, ma c'è Montipò che fa sua la sfera senza troppi problemi.
25' Ammonito Valentini per aver trattenuto Isaksen.
20' Conclusione di Orban che non trova la porta. Il giocatore del Verona è anche in fuorigioco netto.
19' Gagliardini travolge Vecino, calcio di punizione per la Lazio.
18' Ammonito Cancellieri per un fallo su Orban.
15' Sceglie il piede debole Isaksen che va al tiro, ma chiama in causa Montipò.
11' Iniziativa del Verona con Giovane che calcia di prima intenzione, provvidenziale l'intervento di Romagnoli.
10' Pellegrini si fa tutto il campo, arriva fino al limite e poi serve Noslin. C'è la chiusura della difesa del Verona.
9' Malinteso Bella-Kotchap - Montipò, va in pressing Noslin. Brivido per il Verona che però si salva.
7' Finta di Pellegrini e traversone di Cataldi su calcio di punizione, il tiro è troppo basso per Cancellieri. La conclusione finisce sul fondo.
6' Ammonito Bella-Kotchap per un intervento su Taylor.
4' Subito una chance per la Lazio! Prima con Isaksen che recupera palla e tiene lontano Valentini, ma sul tiro respinge Bella-Kotchap. Ci prova Noslin di testa, ma la palla finisce alta sopra la traversa.
4' Noslin lancia Cancellieri, ma c'è la chiusura di Nelsson che appoggia a Montipò per il rinvio.
2' Taylor avvia la ripartenza della Lazio sulle tracce di Cancellieri in profondità, ma c'è l'anticipo dell'avversario.
1' È la Lazio a muovere il primo pallone e guadagna subito una rimessa laterale.
1' Fischia l'arbitro: inizia la sfida!
