Lazio, è il compleanno di Lulic: gli auguri della società
Senad Lulic spegne 40 candeline. Nel giorno del suo compleanno, la Lazio ha voluto rivolgere un augurio speciale all'eroe del 26 maggio 2013, pubblicando una nota sul proprio sito ufficiale. Questo il testo:
"Per dieci anni ha vestito con orgoglio la maglia della Lazio. Un giocatore che ha dato sempre tutto, mettendo in mostra ottime qualità e un forte senso di abnegazione. Un calciatore che poi si è tramutato in eroe.
Nato a Mostar il 18 gennaio 1986 Senad Lulic compie oggi 40 anni. È stato centrocampista, e successivamente anche capitano, della Lazio dal 2011 al 2021, collezionando 371 presenze e 34 gol. Uno di questi, vale più di ogni altra cosa.
Un gol, al minuto 71, il 26 maggio 2013 nella finale di Coppa Italia contro la Roma lo ha infatti reso un eroe, una leggenda. Non solo: Senad ha deciso anche una finale di Supercoppa italiana, stavolta al minuto 73, nell`1-3 contro la Juventus del dicembre 2019. Tra i tanti successi in maglia biancoceleste, anche un`altra Coppa Italia (2019) e Supercoppa italiana (2017)".