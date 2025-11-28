Lazio | Mandas, c'è un'altra richiesta dalla Serie A: i dettagli
Mandas in uscita. Sembra ormai scritto il futuro del portiere greco, relegato a secondo di Provedel su cui Sarri ha deciso di puntare una volta tornato sulla panchina della Lazio. Il classe 2001 ora non gioca più e a gennaio potrebbe lasciare la Capitale.
In estate c'era stata un'offerta del Wolverhampton da 20 milioni, rifiutata a causa del blocco del mercato. Ora il suo prezzo è sceso, sono ipotizzabili offerte da 7-8 milioni come scrive Il Corriere dello Sport. Su di lui si è interessata anche la Fiorentina per il post De Gea.
Ma secondo lo stesso quotidiano, anche il Parma avrebbe fatto un sondaggio per Mandas dopo l'infortunio di Suzuki (3-4 mesi fuori). La richiesta però era in prestito, a cui Lotito ha chiuso. L'idea è quello di cederlo a titolo definitivo per incassare soldi e fare una plusvalenza.