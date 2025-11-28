Lazio, col Milan torna Castellanos: ma sarà staffetta con Dia

Castellanos è finalmente tornato a allenarsi con la squadra, ha smaltito l'infortunio, ma il suo ritorno in campo sarà graduale

RASSEGNA STAMPA - Castellanos è tornato in gruppo. È la buona notizia della settimana. Per il momento si è guadagnato solo un impiego “part-time”, in attesa di riaverlo a pieno servizio. Dopo mesi di stop, l’argentino ha finalmente smaltito la lesione di secondo grado al retto femorale della coscia destra. Il suo ritorno è arrivato in una settimana cruciale per la Lazio, il doppio impegno col Milan tra campionato e Coppa Italia e la sfida col Bologna.

Il primo appuntamento dei tre è domani, sabato 29 novembre, a San Siro ma - si legge sul Corriere dello Sport - non sarà quello in cui tornerà in campo dal 1’. La sua presenza in panchina è comunque un segnale positivo, l’idea che sia lì dà ossigeno a un reparto finora in difficoltà e per troppo tempo sulle spalle di Dia che è rimasto ancora a digiuno.

Castellanos aveva iniziato la stagione col piede giusto: 2 gol e 3 assist nelle prime sei giornate, rendimento costante fino all’infortunio che l’ha costretto in tribuna per sei partite. Il suo rientro, inevitabilmente, sarà graduale: inizierà con i rossoneri a San Siro e proseguirà poi all’Olimpico nella speranza di poterlo rivedere dall’inizio nel match successivo contro i rossoblù. Segnali confortanti arrivano anche da Dia che, nonostante non abbia segnato, contro il Lecce ha dato qualche speranza. Sarri l’ha visto in crescita, un’altra notizia positiva che rimette in moto un reparto che finora ha segnato troppo poco.

Solo tre i gol realizzati dai due centravanti a cui si aggiunge quello di Noslin col Lecce. Col ritorno dell’argentino Sarri potrà variare le soluzioni, dando respiro al senegalese sperando che questo equilibrio possa portare gol. Una continuità, se ritrovata, che durerà poco visto che l’attaccante partirà per la Coppa d’Africa. A tal proposito, si legge sul quotidiano, la società sta cercando di sensibilizzare sia Dia sia Dele-Bashiru affinché parlino con le federazioni per capire se ci siano spiragli di restare fino alla gara col Parma. Se dovesse andare a buon fine questo primo passo dei calciatori, allora interverrà ufficialmente la Lazio

