Europa League, la Roma non trema: battuto il Midtjylland
La Roma batte 2-1 il Midtjylland in Europa League grazie alla reti di El Aynaoui ed El Shaarawy e scala posizioni in classifica.
27.11.2025 20:55 di Christian Gugliotta
La Roma supera 2-1 il Midtjylland capolista e ottiene la sua prima vittoria casalinga in Europa League. Dopo aver sbloccato il risultato nei primo minuti grazie alla prima gioia in giallorosso di El Aynaoui, la squadra di Gasperini ha trovato il gol del raddoppio all'83' con il subentrato El Shaarawy.
Pochi giri d'orologio più tardi, gli ospiti hanno riaperto la gara grazie alla rete di Paulinho, che, però, non è bastata per evitare la sconfitta alla squadra danese.
Con questo successo, i giallorossi salgono a quota 9 punti dopo 5 gare disputate, accorciando sempre più il divario con l'ottavo posto, soglia minima per evitare i playoff e accedere direttamente agli ottavi di finale.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.