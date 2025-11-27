Sarri, un ex non l'ha mai dimenticato: il ricordo speciale
Sarri non si dimentica. È il pensiero comune di molti calciatori che nel corso della loro carriera si trovano a lavorare con l'attuale tecnico della Lazio.
27.11.2025 18:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Sarri non si dimentica. È il pensiero comune di molti calciatori che nel corso della loro carriera si trovano a lavorare con l'attuale tecnico della Lazio.
Tra questi c'è anche Luca Zanimacchia, centrocampista del Modena. Nell'intervista rilasciata nel corso di 'Controvento', rubrica del canale ufficiale YouTube del club canarino, ha ricordato proprio l'allenatore biancoceleste.
Di seguito le sue parole: "Sarri? Mi ha fatto esordire. Lo ringrazio tanto. Quell'esperienza è stata importantissima. Lo scudetto? Nella bacheca c'è. E me lo tengo".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.