Milan - Lazio, i numeri dei biancocelesti contro i rossoneri
L'ultimo successo dei biancocelesti risale proprio allo scorso marzo con le reti di Zaccagni e Pedro su calcio di rigore
27.11.2025 11:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Cresce l’attesa in vista del prossimo impegno della Lazio che scenderà in campo sabato 29 novembre alle 20.45 contro il Milan a San Siro.
Sono in totale 192 i precedenti tra i biancocelesti e i rossoneri con 11 successi della Lazio tra cui il più recente è quello che fa riferimento all’1-2 del marzo 2025 con le reti di Zaccagni e il rigore trasformato da Pedro al minuto 98 che hanno annullato il pari siglato da Chukwueze.
L’ultimo pareggio risale invece al 21 agosto del 2024 nel 2-2 dell’Olimpico con i gol di Castellanos e Dia da un lato e di Pavlovic e Leao dall’altro.
Jessica Reatini
