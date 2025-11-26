Lazio | Sarri non parla, ma fa i fatti: l'elogio di Pedullà

Alfredo Pedullà ha elogiato il grande lavoro di Maurizio Sarri alla guida della Lazio nel suo editoriale per Sportitalia.

Maurizio Sarri sta facendo un grande lavoro in questi primi mesi a Roma. Dopo il suo ritorno, l'annuncio del mercato bloccato ha riabbassato le aspettative intorno al mondo la Lazio, ma nonostante le difficoltà i biancocelesti stanno cercando di costruire qualcosa di concreto con umiltà e lavoro.

Fatti, non parole. Si può riassumere così il lavoro del tecnico toscano e infatti è proprio così che inizia l'elogio del noto giornalista Alfredo Pedullà nel suo editoriale per Sportitalia. Ecco di seguito le sue parole:

“Ci sono allenatori che parlano e ce ne sono altri che fanno i fatti. I 18 punti e i 7 clean sheet di Maurizio Sarri in casa Lazio sono un miracolo assoluto, se ne avesse fatti 10-12 nessuno avrebbe potuto fiatare".

"Nell’ordine: a) ha trovato lo stesso organico della scorsa stagione con un anno in più (appunto) e qualche scontento tra promesse non mantenute e desiderio insoddisfatto di andar via;b) ha firmato dopo che il mercato della Lazio era stato bloccato con una pec ufficiale una settimana prima; c) ha avuto quasi più infortuni che calciatori a disposizione; d) ha dovuto leggere dichiarazioni sul black out estivo quando il silenzio sarebbe stato di platino; e) mentre stava affrontando e battendo il Lecce c’erano circa 20 mila tifosi in protesta che avevano deciso di non entrare allo stadio".

"Potrei continuare fino alla lettera “z”, aggiungo la “f”: sarebbe il caso di comunicargli se potrà agire sul mercato, visto che ne ha parlato almeno cinque volte in conferenza senza alcun tipo di risposta. È più importante quel passaggio, in nome della chiarezza, piuttosto che un comunicato per chiarire alcune dichiarazioni sulla qualità degli arbitri nell’immediato post partita di Inter–Lazio”.