Lazio | Sarri non parla, ma fa i fatti: l'elogio di Pedullà

Alfredo Pedullà ha elogiato il grande lavoro di Maurizio Sarri alla guida della Lazio nel suo editoriale per Sportitalia.
26.11.2025 15:45 di  Simone Locusta   vedi letture
Maurizio Sarri sta facendo un grande lavoro in questi primi mesi a Roma. Dopo il suo ritorno, l'annuncio del mercato bloccato ha riabbassato le aspettative intorno al mondo la Lazio, ma nonostante le difficoltà i biancocelesti stanno cercando di costruire qualcosa di concreto con umiltà e lavoro.

Fatti, non parole. Si può riassumere così il lavoro del tecnico toscano e infatti è proprio così che inizia l'elogio del noto giornalista Alfredo Pedullà nel suo editoriale per Sportitalia. Ecco di seguito le sue parole:

“Ci sono allenatori che parlano e ce ne sono altri che fanno i fatti. I 18 punti e i 7 clean sheet di Maurizio Sarri in casa Lazio sono un miracolo assoluto, se ne avesse fatti 10-12 nessuno avrebbe potuto fiatare".

"Nell’ordine: a) ha trovato lo stesso organico della scorsa stagione con un anno in più (appunto) e qualche scontento tra promesse non mantenute e desiderio insoddisfatto di andar via;b) ha firmato dopo che il mercato della Lazio era stato bloccato con una pec ufficiale una settimana prima; c) ha avuto quasi più infortuni che calciatori a disposizione; d) ha dovuto leggere dichiarazioni sul black out estivo quando il silenzio sarebbe stato di platino; e) mentre stava affrontando e battendo il Lecce c’erano circa 20 mila tifosi in protesta che avevano deciso di non entrare allo stadio".

"Potrei continuare fino alla lettera “z”, aggiungo la “f”: sarebbe il caso di comunicargli se potrà agire sul mercato, visto che ne ha parlato almeno cinque volte in conferenza senza alcun tipo di risposta. È più importante quel passaggio, in nome della chiarezza, piuttosto che un comunicato per chiarire alcune dichiarazioni sulla qualità degli arbitri nell’immediato post partita di Inter–Lazio”.

