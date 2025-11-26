Lazio, la Ligue 1 piomba su Belahyane: quante squadre interessate

La sensazione è che Reda Belahyane abbia ormai le valigie già pronte. Il centrocampista della Lazio, arrivato lo scorso gennaio dal Verona, va verso la cessione nella prossima sessione di mercato.

In quest'inizio di stagione infatti non ha convinto Sarri, né da regista (dove due posti erano già presi da Rovella e Cataldi) e né soprattutto da mezzala. Nemmeno con Baroni in panchina aveva avuto molto spazio, nonostante avessero già lavorato insieme in gialloblù.

Ora quindi potrebbe essere sacrificato per sistemare i conti della Lazio e rientrare anche della spesa fatta solo un anno fa. Su di lui ci sono diverse squadre di Ligue 1, dove ha iniziato la sua carriera con il Nizza. Oltre a Marsiglia e Rennes, su di lui ci sarebbero anche Lorient, Tolosa e proprio il Nizza, come riportato da African Foot.