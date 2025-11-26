Lazio, missione plusvalenze: rischia Guendouzi e non solo

Cercasi plusvalenze. La Lazio ha bisogno di cedere per sistemare i conti ed evitare nuovi blocchi nel prossimo mercato estivo, visto che con ogni probabilità a gennaio sarà a saldo zero.

RASSEGNA STAMPA - A giugno però, con l'abbassamento dell'indice del costo del lavoro allargato allo 0.7, la società biancoceleste rischia un altro stop totale.

Per questo, come riportato da La Repubblica, la Lazio in inverno potrebbe essere costretta a cedere un big. Sono a rischio quelli che garantirebbero plusvalenze più alte, su tutti Guendouzi, che a bilancio è a 6,7 milioni di euro. Su di lui ci sono diverse squadre, soprattutto in Premier League. Il tecnico del Sunderland Regis Le Bris, con cui ha lavorato a Lorient, ha rivelato che sono in contatto.

Oltre al francese, però, rischiano la cessione anche Isaksen e Castellanos, che sono rispettivamente a bilancio per 7,8 e 8,5 milioni. Per ognuno dei tre, comunque, la Lazio chiede almeno 25 milioni di euro per lasciarli partire. Lo stesso vale per Mandas, che ha un valore a bilancio di appena 500mila euro.