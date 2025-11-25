Open Var, contatto Sottil - Isaksen: Rocchi furioso

Ecco le parole del designatore degli arbitri Rocchi sulla situazione che ha portato all'annullamento della rete del Lecce

Nel corso di Open Var, in oda su Dazn, il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi ha parlato della sfida dell’Olimpico tra Lazio e Lecce e della decisione di annullare la rete dei salentini per il fallo di Sottil ai danni di Isaksen.

“Su questo episodio potremmo anche andare a ritroso e dire che alla fine è stato decisamente correttamente, perché c’era una spinta iniziale. Invece non sono per niente contento di questa decisione, ci saremmo aspettati una on field review: è l’ennesimo episodio, e mi sto anche infastidendo, in cui un giocatore viene toccato sul petto e si tocca il volto ingannando l’arbitro”.

“Avevamo anche gli strumenti, il VAR doveva intervenire, ma va evitata questa situazione: lo dico ai giocatori, poi lo dirò anche ai miei. Ripeto: per assurdo potrei dire che era comunque da annullare, perché andando a ritroso c’era una spinta, invece voglio concentrarmi su questo per dare un messaggio forte anche agli arbitri. Quando abbiamo gli strumenti va seguita una strada, in questo caso andava ammonito il giocatore per simulazione”.

