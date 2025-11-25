Lazio, Guendouzi e Noslin rivedono i gol: le reazioni - VIDEO

La reazione a caldo, dopo aver rivisto il gol, di Guendouzi e Noslin direttamente dalla pancia dell'Olimpico al triplice fischio di Lazio - Lecce

A distanza di qualche giorno dalla vittoria della Lazio contro il Lecce, la società ha condiviso via social un video con le reazioni a caldo dei due protagonisti del match.

Si tratta di Guendouzi e Noslin, il successo sui salentini porta le loro firme. Il primo a andare in rete e a sbloccare la sfida è stato il centrocampista francese, poi in pieno recupero e a pochissimi minuti dal triplice fischio è arrivato il timbro dell'olandese. Appena finita la gara, nella pancia dell'Olimpico, i due sono stati intercettati dallo staff dei canali ufficiali che gli ha mostrato le azioni dei gol.

“Daje, tre punti - ha esclamato Guendouzi - Eh è stato un bel gol. Oggi potevo farne anche un altro. È stato il primo, il più importante. È un gol molto difficile, bisogna fare così sempre di più". “Sono molto felice, è un bel gol. È una vittoria importante per la squadra" invece, le parole di Noslin.

