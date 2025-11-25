Mandas, Maignan e non solo: l'Inter cerca il post Sommer

L'Inter studia il colpo in porta per sostituire Yann Sommer. Sono molti i nomi attenzionati dalla società, soprattutto in Serie A.

L'Inter è alla ricerca di un portiere per il futuro. Yann Sommer, attualmente il portiere titolare dei nerazzurri, tra meno di un mese compirà trentasette anni e non potrà ricoprire il ruolo di numero uno ancora a lungo.

Proprio per questo, la società nerazzurra sta monitorando diversi profili che possano sostituirlo. Inoltre, affidare il ruolo da titolare al solo Martinez non è un'idea che convince a pieno.

Sono molti i profili che interessano all'Inter. Piace Noah Atubolu del Friburgo, ma è in Italia che sembra focalizzarsi il club milanese. Nelle scorse settimane era rimbalzata dalla Grecia un'indiscrezione secondo la quale Christos Mandas, portiere della Lazio che non sta trovando spazio, sarebbe finito nella lista dell'Inter. Una notizia che però non sembra aver trovato particolare riscontro sul suolo italiano.

Secondo il Corriere dello Sport, sono ancora più forti le candidature di Zion Suzuki del Parma e di Elia Caprile del Cagliari, due profili che si stanno facendo notare e non poco nel campionato italiano. Ma il nome più importante lo ha lanciato il Corriere della Sera, affermando che l'Inter starebbe lavorando per portare dall'altra sponda di Milano Mike Maignan a parametro zero. Un trasferimento che se avvenisse avrebbe del clamoroso, ancor di più di quando fu Hakan Calhanoglu a passare alla squadra rivale.