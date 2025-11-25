Lazio, servono plusvalenze per scacciare sanzioni: il punto
RASSEGNA STAMPA - Peggiora le prospettive la decisione della Figc di ieri di portare il rapporto tra ricavi-costo del lavoro allargato dall'attuale 0,8 a 0,7 come previsto dalla Uefa. Il fatto che saranno esclusi dal numeratore il costo dei calciatori italiani Under 23 non è una cosa che può far respirare molto la Lazio.
Come riporta La Repubblica, tale indicatore costringerà alla società - in assenza di aumenti di capitale - a realizzare entro il 31 marzo circa 65 milioni di plusvalenze per avere il mercato libero in estate.
Al contrario, per operare a saldo zero (in quel caso non sarà possibile effettuare rinnovi con aumenti) al 31 marzo basterà non peggiorare l'indicatore del 30 settembre, ossia quello che verrà ufficializzato a dicembre dalla Commissione sui conti.