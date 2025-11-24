Lazio, Romagnoli carica l'ambiente: fissato l'obiettivo

Alessio Romagnoli, presente al Salone d'Onore del Coni per il Premio Beppe Viola, ha parlato dell'obiettivo personale e di squadra

La Lazio vuole tornare in Europa, è la mission di Sarri e della squadra dopo una stagione senza coppe. I biancocelesti sono determinati e c'è unità di intenti su questo, l'obiettivo è quello di tornare a competere a grandi livelli e confrontarsi con le migliori squadre europee.

Lo ha ribadito Alessio Romagnoli, durante l'intervista concessa in zona mista in occasione del Premio Beppe Viola. Queste le sue parole: “Io spero di divertirmi prima di tutto, cercare di dare il massimo e come ho sempre detto, la Lazio è un club che deve cercare di puntare alla Champions. L’obiettivo per me, anche se è tanto difficile, deve essere quello”.

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE