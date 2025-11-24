Lazio | Romagnoli, a che punto è il rinnovo? Le parole sul futuro

Il futuro di Romagnoli è ancora un'incognita, ne ha parlato lui stesso in zona mista all'evento per ritirare il Premio Beppe Viola

Il mercato bloccato, imposto dai paletti della Covisoc, ha paralizzato la Lazio: nessun movimento in entrate e alcuni rinnovi sono stati congelati. Tra questi, c'è quello di Romagnoli. Il difensore è in attesa di una proposta da parte della società da due anni, con la situazione attuale il club non si è ancora pronunciato e dunque, il suo futuro è un punto interrogativo.

Il nodo verrà sciolto solo quando il club potrà operare, dopo l'ok degli addetti ai lavori che esamineranno e valuteranno la situazione economica della società. L'argomento è stato ripreso dal biancoceleste stesso che, durante l'evento al Salone d'Onore del Coni per ritirare il premio Beppe Viola, ai microfoni dei cronisti presenti ha detto: "Non no sentito la società, quindi non so quali saranno gli obiettivi. Ne parleremo quando sarà il momento”.

