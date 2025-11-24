Lazio - Lecce, mancavano solo i tifosi: il pensiero di Melli

La Lazio batte il Lecce grazie ai gol di Guendouzi e Noslin. In un Olimpico praticamente vuoto per la protesta del tifo organizzato, la squadra di Sarri è tornata a vincere dopo l'ultima sconfitta contro l'Inter.

La Lazio batte il Lecce grazie ai gol di Guendouzi e Noslin. In un Olimpico praticamente vuoto per la protesta del tifo organizzato, la squadra di Sarri è tornata a vincere dopo l'ultima sconfitta contro l'Inter. In collegamento a Radio Radio, Franco Melli ha commentato la prestazione dei biancocelesti e l'ambiente allo stadio. Di seguito le sue parole.

“Tre vittorie consecutive all’Olimpico la Lazio non le faceva da una ventina d’anni, dato significativo che arriva al culmine di una partita giocata bene, la migliore di quest’anno. L’incredibile, dopo aver cancellato il Lecce in lungo e in largo, è che la Lazio ancora rischiava di subire il pareggio. Noslin ha chiuso la partita, dopo che il portiere Falcone, il migliore del Lecce, aveva ancora salvato la sua squadra".

"Ci portiamo la malinconia di chi non ha visto questa partita, ma anche di tutto quello che aveva detto Lotito che ci ha lasciato perplessi. Le maglie dei giocatori e le altre iniziative messe in campo in favore delle donne dalla Lazio sono molto belle. Tra un torto presunto o vero, continua questa guerra tra la Nord e la Lazio, che potrebbe danneggiare la squadra, ma è arrivata a due punti dalla Juve, che non sarà un granché ma potrebbe essere presupposto per scalare la classifica fino a posti europei. Si può protestare in tanti modi, ma quella di non andare allo stadio secondo me è la soluzione più triste”.