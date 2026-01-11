Lazio | Rovella, Cataldi e un retroscena: "Mi aveva anche scritto..."
Nella conferenza stampa dopo Verona - Lazio, il centrocampista biancoceleste Nicolò Rovella ha parlato del suo rapporto con Danilo Cataldi, svelando anche un retroscena sul suo arrivo nella Capitale. Di seguito le sue parole.
"Il rapporto con Danilo è sempre stato ottimo fin dall'inizio, mi ricordo che prima di arrivare mi aveva pure scritto un messaggio. È un bravissimo ragazzo, abbiamo un bellissimo rapporto".
"Sono felice per lui e per il gol che ha fatto con la Fiorentina, poi sarei stato più felice se ci avesse portato i tre punti ma purtroppo non è stato così.
