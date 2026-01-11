Verona, Zanetti a Dazn: "Oggi la squadra ha dato tutto, ma la Lazio..."
Nel post partita, dopo la sconfitta subita contro la Lazio, ai microfoni di Dazn ha parlato Zanetti. Le parole del tecnico del Verona: "Come si aggiusta la sfortuna? Continuando a crederci e a lavorare, dall’altra parte ci dispiace. Oggi la squadra ha dato tutto, considerando il valore degli avversari ma oggi li abbiamo messi in difficoltà. L’episodio ci condanna. In alcune situazioni ci è mancato l’ultimo passaggio. È chiaro che queste sono partite diverse, incontriamo squadre infila importanti. C’è tanto da correre anche senza palla, si spende tanto. Dall’altra parte le situazioni le sappiamo creare, le partite e i risultati sono spostati anche da queste cose. L’altra volta sono venuto qui a dire che non avevamo dato tutto, oggi non me la sento di dirlo. Dobbiamo guardare avanti, adesso non dobbiamo soffermarci su questa negatività che è normale. Rimango straconvinto che ce la possiamo fare. Se si ritorna in ritiro? Non lo so, ora valutiamo”.
CALENDARIO - “Per digerire la deviazione di Nelsson è meglio tornare in campo subito? Noi sicuramente abbiamo avuto un calendario dove dobbiamo giocare 6 partite in 15 giorni con grandi quadre, non è semplice ma lavoriamo per farlo. Non possiamo piangerci addosso e perdere tempo, ci concentriamo sulla prossima partita. Lo spirito ora è troppo importante, è molto lunga e i giochi sono aperti. Siamo padroni del nostro destino, abbiamo dimostrato di giocarcela con tutti. Sicuramente ci manca qualcosa e dobbiamo assolutamente alzare il nostro livello generale per arrivare al nostro obiettivo e crederci”.