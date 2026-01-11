Verona, Zanetti a Dazn: "Oggi la squadra ha dato tutto, ma la Lazio..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2025

Nel post partita, dopo la sconfitta subita contro la Lazio, ai microfoni di Dazn ha parlato Zanetti. Le parole del tecnico del Verona: "Come si aggiusta la sfortuna? Continuando a crederci e a lavorare, dall’altra parte ci dispiace. Oggi la squadra ha dato tutto, considerando il valore degli avversari ma oggi li abbiamo messi in difficoltà. L’episodio ci condanna. In alcune situazioni ci è mancato l’ultimo passaggio. È chiaro che queste sono partite diverse, incontriamo squadre infila importanti. C’è tanto da correre anche senza palla, si spende tanto. Dall’altra parte le situazioni le sappiamo creare, le partite e i risultati sono spostati anche da queste cose. L’altra volta sono venuto qui a dire che non avevamo dato tutto, oggi non me la sento di dirlo. Dobbiamo guardare avanti, adesso non dobbiamo soffermarci su questa negatività che è normale. Rimango straconvinto che ce la possiamo fare. Se si ritorna in ritiro? Non lo so, ora valutiamo”.

CALENDARIO - “Per digerire la deviazione di Nelsson è meglio tornare in campo subito? Noi sicuramente abbiamo avuto un calendario dove dobbiamo giocare 6 partite in 15 giorni con grandi quadre, non è semplice ma lavoriamo per farlo. Non possiamo piangerci addosso e perdere tempo, ci concentriamo sulla prossima partita. Lo spirito ora è troppo importante, è molto lunga e i giochi sono aperti. Siamo padroni del nostro destino, abbiamo dimostrato di giocarcela con tutti. Sicuramente ci manca qualcosa e dobbiamo assolutamente alzare il nostro livello generale per arrivare al nostro obiettivo e crederci”.