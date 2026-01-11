Lazio, Isaksen a LSC: "Vogliamo l'Europa. Questa vittoria ci dà fiducia"

Tre punti pesantissimi quelli conquistati dalla Lazio che batte di misura il Verona e torna a muovere in modo importante la classifica. Al termine della sfida questa la disamina di Gustav Isaksen ai microfoni di Lazio Style Channel: “Partita importantissima per noi che arrivavamo da un momento difficile. Adesso non vediamo l’ora di giocare in casa contro il Como".

"I nuovi hanno grandi potenzialità. Non è facile arrivare qui e giocare subito quindi ho grande rispetto per loro ma sono sicuro che ci daranno una grande mano, hanno qualità e sono bravi ragazzi".

"Ho avuto grandi occasioni in queste ultime partite, spero di tornare al gol. Come mi sento? Sto bene, mi sento bene, vorrei giocare sempre ogni fine settimana per migliorare ancora. In questo momento voglio aiutare la squadra sempre di più".

"Obiettivi? L’Europa è l’obiettivo. La Lazio è un club che deve stare in Europa".

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.