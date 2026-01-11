Lazio, Lazzari a Dazn: "Tifosi? Non ci sono più parole, un applauso a loro"
11.01.2026 20:06 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Nell'immediato post partita, ai microfoni di Dazn, è intervenuto Lazzari. Il terzino, che ha messo lo zampino nel gol che ha deciso la gara, ha detto: "Sono entrato per dieci minuti non sento i piedi. Siamo contenti per i 3 punti, questo è un campo difficile sapevamo che battaglia ci aspettasse. Siamo contenti. Tifosi? Ormai non ci sono più parole per i nostri tifosi, anche in trasferta sembra di giocare in casa. Un applauso a loro, siamo contenti di avergli regalato questa vittoria".