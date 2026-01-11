GALLERY - Verona - Lazio, il debutto di Ratkov in attacco: gli scatti
11.01.2026 22:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Non solo Taylor. Contro il Verona al Bentegodi ha fatto il suo debutto con la maglia della Lazio anche per Petar Ratkov. L'attaccante, arrivato a inizio settimana dal Salisburgo, è subentrato nel secondo tempo al posto di Noslin.
Si è mosso tanto in attacco, facendo a spallate soprattutto con Bella-Kotchap e venendo servito poco. Sull'autogol di Nelsson, era pronto in area a ricevere il cross di Lazzari. Nel finale aspettava la palla di Cancellieri dopo averlo servito in profondità.
Di seguito gli scatti della sua prima presenza con la maglia biancoceleste.
