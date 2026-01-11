Lazio, Sarri detta la linea sul mercato: il suggerimento alla società
11.01.2026 22:20 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Si è parlato anche di mercato nella conferenza stampa del tecnico della Lazio Maurizio Sarri dopo la vittoria contro il Verona. In particolare, il Comandante ha parlato di un possibile nuovo acquisto a centrocampo.
Sarebbe il secondo dopo l'innesto di Taylor, arrivato a seguito della cessione di Guendouzi al Fenerbahce. Al momento in cima alla lista c'è Toth del Ferencvaros. Di seguito le sue parole.
“Nuovo acquisto a centrocampo? Mi piacerebbe un giocatore che ha quantità, qualità e che fa un po' di gol. Penso che costi un'ottantina di milioni, però (ride, ndr.)”.
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.