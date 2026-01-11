Rovella su Guendouzi: "Mi mancherà, ma lo aspetto qui alla Lazio!"

Hanno giocato tantissime partite insieme, Rovella e Guendouzi. Soprattutto l'anno scorso, in coppia con Baroni davanti alla difesa. Erano inseparabili, ma ora il francese è passato al Fenerbahce.

Dopo la vittoria contro il Verona, il numero sei della Lazio ha commentato proprio l'addio del suo ex compagno di reparto. Di seguito le sue parole: "Guendouzi? Dopo la partita con la Fiorentina abbiamo parlato tanto, mi è dispiaciuto molto che sia andato via perché abbiamo giocato tante partite insieme. Credo sia stato il compagno di reparto con cui ho giocato di più nella mia carriera, comprese gare importanti".

"Mi mancherà, è un tipo di giocatore che si sposava molto bene con le mie caratteristiche. Spero un giorno di poterci giocare di nuovo insieme, lo aspetto qui alla Lazio. Gliel'ho detto, due anni e poi... Comunque è venuto un giocatore forte (Taylor, ndr.), spero che ne verranno altri dello stesso livello. La Lazio va avanti, è un gruppo forte".