Lazio, Rovella pensa ancora alla Nazionale. E con Gattuso...

11.01.2026 23:15 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, Rovella pensa ancora alla Nazionale. E con Gattuso...
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Il rientro è il primo passo. Rovella è tornato a giocare contro il Verona: mancava in campo dal derby di fine settembre. Il centrocampista ora punta a tornare il prima possibile al 100% per rimettersi completamente a disposizione della Lazio, ma anche della Nazionale italiana. 

In conferenza stampa, infatti, ha dichiarato di aver parlato con il ct Gattuso e di pensare sempre alla maglia azzurra. A marzo si giocheranno i playoff per il Mondiale in America. Di seguito le sue paroel.

"La Nazionale? Ci sto pensando. Ho sentito in questi mesi il ct Gattuso, mi è stato molto vicino, mi ha chiamato prima e dopo l'operazione, è stato molto carino con me. Spero di potermi riprendere quello che avevo prima. Ovviamente ci sto pensando".

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.