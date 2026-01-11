Lazio, Rovella pensa ancora alla Nazionale. E con Gattuso...
11.01.2026 23:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Il rientro è il primo passo. Rovella è tornato a giocare contro il Verona: mancava in campo dal derby di fine settembre. Il centrocampista ora punta a tornare il prima possibile al 100% per rimettersi completamente a disposizione della Lazio, ma anche della Nazionale italiana.
In conferenza stampa, infatti, ha dichiarato di aver parlato con il ct Gattuso e di pensare sempre alla maglia azzurra. A marzo si giocheranno i playoff per il Mondiale in America. Di seguito le sue paroel.
"La Nazionale? Ci sto pensando. Ho sentito in questi mesi il ct Gattuso, mi è stato molto vicino, mi ha chiamato prima e dopo l'operazione, è stato molto carino con me. Spero di potermi riprendere quello che avevo prima. Ovviamente ci sto pensando".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.