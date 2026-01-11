Lazio, Sarri: "Rovella? Per essere titolare gli manca parecchio"

Una serata importante quella vissuta dalla Lazio al Bentegodi. La squadra di Sarri è tornata a vincere e soprattutto ha potuto riabbracciare Rovella, tornato in campo dopo quasi quattro mesi di assenza.

Sul centrocampista ecco le parole del tecnico in conferenza stampa: "Per essere titolare gli manca parecchio. Qualcosa gli manca ancora, ma è stato fuori tre mesi e mezzo e si è allenato solo negli ultimi dieci giorni".

"Sarebbe assurdo pensarlo al 100%, però l'aspetto positivo è che sta crescendo d'allenamento in allenamento, questo è un segnale che penso lo possa portare molto velocemente ad andare vicino al suo livello più alto”.

