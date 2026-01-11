FORMELLO - Lazio, per il Como c'è tempo: torna Zac, dubbio Coppa d'Africa
FORMELLO - Vittoria ritrovata. La Lazio torna al successo battendo il Verona grazie all'autogol di Nelsson. Ora Sarri avrà una settimana piena per preparare la prossima gara contro il Como (si giocherà di lunedì). Sicuramente tornerà a disposizione Zaccagni, che ha scontato la giornata di squalifica. Da chiarire invece le condizioni di Basic, fermatosi per un problema fisico contro la Fiorentina.
La buona notizia dal Bentegodi è il ritorno in campo di Rovella: non giocava da fine settembre a causa dell'operazione per la pubalgia. Hanno fatto il loro esordio anche i primi due nuovi acquisti di gennaio: Taylor dall'inizio per novanta minuti; Ratkov da subentrato nell'ultima mezz'ora. Belahyane non era al meglio per la febbre, ma nel finale è comunque andato in campo.
All'Olimpico mancherà ancora Patric, fermo per una lesione al polpaccio. Dubbio invece sul possibile rientro di Dele-Bashiru e Dia, impegnati sempre in Coppa d'Africa. Il torneo sta per volgere al termine, loro sono entrambi in semifinale (giocheranno il 14 gennaio). In caso di eliminazione potrebbero tornare in tempo per il Como, ma se dovessero incontrarsi in finale salterebbero anche la prossima giornata, ritrovando la convocazione contro il Lecce (24 gennaio).