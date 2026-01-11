Lazio, a Verona torna la vittoria: decisivo Lazzari con l'aiuto di Nelsson

La Lazio torna alla vittoria al Bentegodi, battendo 1-0 il Verona grazie all'autogol di Nelsson arrivato su un cross di Lazzari.

Fonte: Alessandro Vittori - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio torna alla vittoria al Bentegodi contro il Verona. L'1-0 finale viene firmato al 79' da Lazzari, con la decisiva complicità della deviazione di Nelsson, che con il suo tocco in scivolata mette fuori causa Montipò. Importante il successo della squadra di Sarri, che in piena emergenza è costretto a schierare Taylor dal 1' e far entrare l'altro nuovo acquisto Ratkov a più di mezz'ora dalla fine. I biancocelesti salgono a 28 punti in classifica, scavalcando Udinese e Bologna e portandosi a 3 dall'Atalanta e 6 dal Como.

SCELTE DI SARRI - Subito titolare Taylor. La febbre di Belahyane costringe Sarri a schierare l'olandese con un solo allenamento sulle gambe nella Capitale. Vecino a Cataldi completano il centrocampo. Davanti a Provedel rientra Marusic a destra, Gila e Romagnoli compongono la coppia centrale, Pellegrini a sinistra. Davanti pesante l'assenza di Zaccagni, Cancellieri parte da sinistra, Isaksen da destra, Noslin centravanti.

EQUILIBRIO - Parte forte il Verona, Lazio nelle primissime battute costretta nella propria metà campo. La prima grande occasione però è dei biancocelesti, Cancellieri vede Isaksen in profondità, il danese salta Valentini e va alla conclusione di destro, la palla deviata sempre da Valentini si impenna, Noslin va di testa, ma disturbato da Bella-Kotchap non trova la porta. Ammonito proprio Bella-Kotchap per aver interrotto una ripartenza di Taylor. Orban lancia in verticale Giovane, bravo Romagnoli a smorzare il tiro che finisce tra le braccia di Provedel. Ammonito Cancellieri in seguito a uno scontro di gioco con Orban. Giallo anche per Valentini per aver trattenuto alle spalle Isaksen. Gran palla di Gila per Isaksen, chiude in scivolata Bella-Kotchap. Ci prova il Verona, prima Giovane sfugge a Cataldi sulla sinistra e Gila libera l'area, poi Bradaric calcia dal limite, smanaccia lateralmente Provedel. Su punizione di Cataldi, sponda di Marusic, Romagnoli di testa non trova la porta. In pieno recupero Vecino serve Isaksen, ancora in verticale per Cancellieri, finta a evitare Nelsson, ma Niasse rientra e libera.

DECISIVO LAZZARI - Nella ripresa parte bene il Verona, scambio tra Bernede e Frese, tiro del danese respinto in angolo da Provedel. Gila sbaglia l'uscita e libera Orban e Bernede al due contro Marusic, che è bravo a chiudere. Noslin parte in campo aperto, punta Bella-Kotchap, libera il destro ma il suo tiro finisce lontano dalla porta. Nel capovolgimento di fronte, cross teso di Frese, tocca Provedel e libera Pellegrini prima dell'arrivo sul pallone di Bradaric. Doppia sostituzione per la Lazio, fuori Pellegrini e Noslin, dentro Lazzari e l'altro nuovo acquisto Ratkov. Cancellieri arriva alla conclusione con il sinistro, fuori. Taylor serve Isaksen in area di rigore, tiro respinto da Niasse, in seguito contrasto in area tra Cancellieri e Bradaric, per Guida non c'è rigore. Nel Verona entrano Mosquera e Sarr per Orban e Giovane. Sarri inserisce Pedro e Rovella al posto di Isaksen e Cataldi. Buon tentativo di Marusic su punizione dal limite, smanaccia lateralmente Montipò. Strappo di Bella-Kotchap che fa tutto il campo, calcia alto e si fa male. Al suo posto entra Nunez, mentre Serdar rileva Gagliardini. Contropiede del Verona, Gila scivola, Bernede prova a sorprendere Provedel sul primo palo, fuori. Dalla parte opposta dopo una combinazione tra Rovella e Taylor calcia Cancellieri, alto. Al 79' Cancellieri manda in verticale Lazzari, sul cross del terzino biancoceleste il tocco di Nelsson in scivolata rende vano l'intervento di Montipò ed è gol. Lazio in vantaggio. Pedro calcia dalla distanza, respinge Montipò. Nel Verona entra Al Musrati al posto di Niasse. Al termine dei minuti regolamentari scontro in area laziale tra Provedel e Valentini, per Guida non c'è rigore, decisione confermata dal check Var. Dentro anche Belahyane per Taylor. Cancellieri spreca la ripartenza del raddoppio, non servendo Ratkov e cercando il dribbling su Nunez che lo limita. Dopo altre due mischie in area, Guida fischia la fine. La Lazio sbanca il Bentegodi.

