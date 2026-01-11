Lazio, i giocatori hanno le caratteristiche che vuole Sarri? La risposta del tecnico
11.01.2026 21:50 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Tanti i temi toccati dal tecnico della Lazio Maurizio Sarri nella conferenza stampa post vittoria contro il Verona. Impossibile non parlare di mercato con le cessioni di Castellanos e Guendouzi e l'arrivo di Taylor e Ratkov.
Il tecnico, in particolare, ha detto la sua anche sulle qualità richieste da lui e quelle dei giocatori arrivati: "In certi ruoli si possono avvicinare di più, in altri ruoli non si avvicinano neanche”, queste le sue parole.
