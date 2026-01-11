Lazio, i giocatori hanno le caratteristiche che vuole Sarri? La risposta del tecnico

11.01.2026 21:50 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Lazio, i giocatori hanno le caratteristiche che vuole Sarri? La risposta del tecnico
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Tanti i temi toccati dal tecnico della Lazio Maurizio Sarri nella conferenza stampa post vittoria contro il Verona. Impossibile non parlare di mercato con le cessioni di Castellanos e Guendouzi e l'arrivo di Taylor e Ratkov.

Il tecnico, in particolare, ha detto la sua anche sulle qualità richieste da lui e quelle dei giocatori arrivati: "In certi ruoli si possono avvicinare di più, in altri ruoli non si avvicinano neanche”, queste le sue parole.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

Jessica Reatini
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide