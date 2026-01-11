GALLERY - Verona - Lazio, la prima volta di Taylor: il suo esordio
11.01.2026 22:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Pronti, via. Subito in campo. Sarri non ha perso tempo e ha buttato in campo immediatamente Kenneth Taylor dall'inizio in Verona - Lazio. L'olandese è arrivato solo pochi giorni fa dall'Ajax, l'emergenza a centrocampo l'ha sicuramente aiutato a debuttare da titolare.
Ha giocato una partita ordinata, facendosi sentire soprattutto nel primo tempo con qualche inserimento e buona giocata. Nella seconda parte di gara, poi, è un po' calato, lasciando spazio a Belahyane nel finale.
Di seguito gli scatti della sua prima presenza con la maglia biancoceleste.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.