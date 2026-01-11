Lazio, Sarri a Dazn: "Sensazioni positive per i nuovi. Mercato? Se potessi..."

"Mi fa piacere per la mia squadra tornare alla vittoria, ma mi fa piacere soprattuto per i tifosi" ha esordito così Sarri, ai microfoni di Dazn, intervenuto nel post partita per commentare la vittoria dei biancocelesti. Proseguendo, il tecnico ha aggiunto: "Oggi sono entrato in campo e sono rimasto sorpasso da quello che avevano preparato. La stagione è questa, è difficile. Le difficoltà col blocco del mercato, i tanti infortuni e in questo momento il cambio di giocatori. Una stagione difficilissima che non mi ricordo di aver mai attraversato in Serie A. Ci lascia anche soddisfazioni, io vado al campo per l’allenamento volentieri”.

“Nuovi? Io penso che i messaggi sono positivi ma prima di dare dei giudizi penso ci serva un periodo già lungo, da fare in allenamento per capire le caratteristiche e metterli nelle condizioni di poter prendere al meglio. Adesso si può parlare di piccole sensazioni che tutto sommato sono positive. La prima sensazione è che si mettono a disposizione ed è tanta roba, uno ha esperienza a livello europeo l’altro meno e potrebbe fare meno fatica. Stiamo vaneggiando per ora”.

“Gila? Lazzari a parte che è in periodo positivo, poi quando ci sono queste squadre che ti cercano uomo contro uomo ha il potere di metterlo in difficoltà. Gila ha potenzialità di grandissimo livello ma anche la fortuna di poter giocare accanto a Romagnoli che sa guidare la difesa in maniera estrema. Si deve togliere un po’ di fronzoli in impostazione, poi diventerà un giocatore straordinario”.

“Se avessi la bacchetta magica quale giocatore portare? Siccome sono affezionato ai miei se avessi la bacchetta magica farei una magia e migliorerei questa”.