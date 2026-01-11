Lazio, Gila a Sky: "Tre punti molto importanti. Lo meritavamo"
11.01.2026 20:10 di Christian Gugliotta
Il difensore biancoceleste Mario Gila è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida tra Verona e Lazio. Di seguito le sue parole:
“Abbiamo fatto tre punti importantissimi, lo meritavamo. Volevamo vincere qui che non è facile. Sono molto contento”.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.