Verona - Lazio, Cucchi: "Stasera anche un po' di buona sorte"
11.01.2026 21:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Federico De Luca
Torna a vincere la Lazio di mister Sarri in una gara difficilissima contro il Verona sbloccata solo dall'autorete di Nelsson.
Al termine della sfida questa l'analisi di Riccardo Cucchi: "La Lazio torna alla vittoria dopo 4 partite. Aiutata anche dalla buona sorte, stasera. Buon palleggio ma poca pericolosità offensiva. In campo entrambi i neo acquisti, Ratkov e Taylor. L' emergenza obbliga Sarri a rischiarli. Bene l' olandese".
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide