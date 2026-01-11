Lazio, Rovella svela le sue condizioni: ecco come sta
11.01.2026 di Andrea Castellano
È tornato a giocare, ma per ritrovare la forma migliore servirà ancora tempo. È il caso di Nicolò Rovella, subentrato in Verona - Lazio. Non giocava dal derby di fine settembre.
Nelle prossime settimane cercherà di ritrovare la condizione migliore, come ha detto lui stesso in conferenza stampa dopo la gara del Bentegodi. Di seguito le sue dichiarazioni.
"Quando tornerò al 100%? È più o meno una settimana che mi alleno, ho fatto pochi allenamenti con la squadra. Sono stato felice che oggi il mister mi abbia dato fiducia facendomi giocare venti minuti. Sicuramente manca ancora un po', però sono fiducioso che in poco tempo posso recuperare la forma che avevo a inizio campionato".
