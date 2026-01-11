Lazio, Gila a Dazn: "Avevamo bisogno di una vittoria. Mi piace..."

"È molto importante questa vittoria per mettere la schiena dritta, avevamo bisogno di uno stimolo positivo". Ha parlato così Mario Gila ai microfoni di Dazn subito dopo il triplice fischio. Lo spagnolo ha ricevuto il premio come MVP del match.

Proseguendo, ha aggiunto: "Ottenere questa vittoria qui, in un campo difficile, è importante e ci dà la spinta di cui avevamo bisogno. È vero che vincere i duelli non è come gestire la palla, ma mi piace molto. Clean sheet? È merito di tuti, siamo molto contenti. Continuiamo così".

