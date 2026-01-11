Calciomercato Lazio | Toth, c'è il Bournemouth: Tiago Pinto prova il sorpasso
CALCIOMERCATO LAZIO - Sono giorni decisivi, il mercato è già entrato nel vivo e il club biancoceleste è pronto a regalare un nuovo innesto a Maurizio Sarri. In particolare, il reparto attenzionato è il centrocampo, soprattutto dopo la cessione di Guendouzi, ma già necessitava di qualche ritocco.
Il primo obiettivo è Alex Toth, centrocampista classe 2005 di proprietà del Ferencvaros. Il giovane ungherese viene considerato uno dei migliori talenti delcalcio europeo, in patria è considerato un predestinato.
La Lazio è in trattativa con il Ferencvaros, ma ancora non è stato raggiunto un accordo. E in questa fase non è assurdo immaginare l'inserimento di altri club: secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Bournemouth avrebbe messo gli occhi sul calciatore.
Tiago Pinto, ds del club inglese con un passato alla Roma, vuole portare Toth in Premier League. Sul suo taccuino ci sarebbe anche Giovanni Fabbian, un altro calciatore nella lista biancoceleste. Serve un accordo per poter arrivare a dama, la Lazio deve accelerare. Se si tira troppo la corda c'è il rischio che si spezzi.