Lazio, Lazzari a Sky: "Gara complicata. Non era facile trovare spazio"
11.01.2026 20:12 di Christian Gugliotta
Ospite ai microfoni di Sky Sport, Manuel Lazzari ha commentato la sfida andata in scena tra Verona e Lazio. Queste le sue dichiarazioni:
“Questo è un campo molto difficile. Il mister ci ha detto in questi giorni che era una gara complicata, loro si chiudevano a cinque e non era facile trovare spazio. Nel secondo tempo le squadre si sono allungate e fortunatamente l’abbiamo sbloccata.”
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.