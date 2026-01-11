MOVIOLA | Verona - Lazio, Guida amministra. Su Cancellieri e Valentini...
La Lazio sbanca il Bentegodi e torna a vincere. È un autogol di Nelsson a regalare i tre punti alla squadra di Sarri contro il Verona. Partita tutto sommato tranquilla per l'arbitro Guida, che gestisce bene quasi tutti gli episodi. Non c'è rigore su Cancellieri, ma Bradaric ha rischiato tanto; non c'è nulla nemmeno sul contatto tra Provedel e Valentini: il centrale gialloblù era in fuorigioco. Di seguito l'analisi.
PRIMO TEMPO
3' - Prima occasione per la Lazio con Isaksen e Noslin. L'azione nasce da un fallo netto di Giovane su Romagnoli: giusto lasciar correre da parte di Guida, visto che era scattato il contropiede.
6' - Ammonito Bella-Kotchap, in ritardo sull'incursione di Taylor. Scelta corretta dell'arbitro.
7' - Fallo di Bernede su Noslin. Manca il giallo al giocatore del Verona.
16' - Scelta sbagliata da parte di Guida sul fallo di Isaksen su Frese. Il difensore del Verona scatta verso il pallone e sbatte contro il danese, che però stava fermo. Fischio assolutamente rivedibile.
18' - Giallo per Cancellieri, che in caduta colpisce duramente Orban.
25' - Amminito anche Valentini: grande giocata di Isaksen, il centrale del Verona lo atterra in ritardo. Giusta la scelta di Guida.
26' - Manca un fallo di Frese (con giallo), ancora su Isaksen.
44' - Ennesimo fallo di Frese su Isaksen, ma ancora niente ammonizione per il terzino del Verona.
45' - Un minuto di recupero.
SECONDO TEMPO
52' - Valentini cade, urla, si sbraccia, chiama un fallo. Ma Isaksen non l'ha toccato. Bravo Guida a non cadere nella simulazione.
60' - Contatto tra Cancellieri e Bradaric in area di rigore. L'esterno della Lazio va sul pallone, il terzino del Verona lo atterra. Per Guida non c'è nulla e si prosegue. Troppo poco per concedere un penalty.
66' - Guida non ha dubbi su un presunto fallo di Gila su Frese. Resta più di qualche dubbio, il contatto era davvero troppo leggero.
71' - Netto fallo al limite dell'area di rigore di Niasse su Pedro. Manca il giallo per il giocatore del Verona.
79' - Vantaggio regolare della Lazio. Cancellieri serve Lazzari sulla fascia, inserito in area di rigore sulla destra. Il suo cross viene intercettato da Nelsson e finisce alle spalle di Montipò. Tutto buono: è 0-1.
88' - Protesta il Verona per un possibile calcio di rigore. Valentini prende il pallone, Provedel lo colpisce in uscita con una mano. Tutto buono giustamente per l'arbitro Guida, anche perché il difensore gialloblù è partito da una posizione di fuorigioco.
90' - Cinque minuti di recupero.